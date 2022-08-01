Понад 41 000: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України подав свіжу статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 1 серпня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 російських військовослужбовців, 5 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, безпілотника тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 030 ( +200 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 768 ( +5 ),

), бойових броньованих машин – 4 011 ( +7 ),

), артилерійських систем – 932 ( +16 ),

), РСЗВ – 259,

засобів ППО – 117,

літаків – 223,

гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 ( +1 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 912 ( +10 ),

), спеціальної техніки – 82 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 31 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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