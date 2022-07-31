СБУ і прокуратура розслідують справу про вбивство підприємця Вадатурського російською ракетою

Слідчі СБУ за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), що стосується загибелі підприємця Олексія Вадатурського внаслідок влучання російської ракети.

Про це вдень у неділю, 31 липня, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, вночі 31 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили масований обстріл Миколаєва. На даний час відомо про загибель двох мирних жителів – Героя України Олексія Вадатурського та його дружини, ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень десятки будівель приватного сектору та багатоповерхівки, господарські споруди. Зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці подій працюють прокурори окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі Служби безпеки України та поліції, експерти, рятувальники. Тривають першочергові слідчі дії.

“Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні”, – наголосили в прокуратурі.

Миколаївська обласна прокуратура подає фото, з яких видно наслідки ракетного удару ймовірно по квартирі Вадатурського, зовні і зсередини.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що спальня Вадатурського була конкретною ціллю для армії РФ, і це вбивство було зумисним.

“Загибель Олексія Вадатурського, на мій погляд, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством”, – написав Подоляк у телеграмі.

“Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем.

Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, – заявив представник ОП.

“Російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство. На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна) має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу. Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими”, – додав Подоляк.

Як повідомляла “Новинарня“, 74-й річний підприємець, гендиректор великого сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, благодійник Герой України Олексій Вадатурський загинув у ніч на 31 липня разом із дружиною у своєму помешканні в Миколаєві внаслідок ракетного удару військ Росії. Незважаючи на бойові дії, скромний мільйонер зі списку Forbes залишався в рідному місті.

Нагадаємо, російська пропагандистка Симоньян назвала вбивство 74-річного українського підприємця Вадатурського “денацифікацією в дії”.

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