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Роспропагандистка Симоньян назвала вбивство 74-річного українського підприємця Вадатурського “денацифікацією в дії”

31/07/2022 15:01

Провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян схвалила вбивство 74-річного цивільного українського підприємця Олексія Вадатурського та назвала його смерть від ракетного обстрілу РФ “денацифікацією в дії”.

Про це Симоньян написала у себе в твіттері вдень у неділю, 31 липня.

“Голова Миколаївської ОВА підтверджує смерть олігарха, який спонсорував карателів. Він ще й Герой України був, виявляється. Ось це і є денацифікація у дії”, – заявила пропагандистка.

“Шкода тільки, що інформацію про те, що денацифікація йде, і йде правильно, ми знову отримуємо з українських джерел”, – додала Симоньян.

Як повідомляла “Новинарня“, 74-й річний підприємець, гендиректор великого сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, Герой України Олексій Вадатурський загинув у ніч на 31 липня разом із дружиною у своєму помешканні в Миколаєві внаслідок ракетного удару військ Росії. Незважаючи на бойові дії, скромний мільйонер зі списку Forbes залишався в рідному місті.

Маргарита Симоньян – головна редакторка пропагандистського інформагентства “Россия сегодня”, керівниця телеканалу “Russia Today”, апологетка ідеології рашизму.
23 лютого вона була включена в санкційний список ЄС, відтак їй забороняється в’їзд до країн Євросоюзу, а її активи на території ЄС мають бути заморожені.

Симоньян уже не вперше виправдовує воєнні злочини РФ проти українців.

Нагадаємо, у 2021 році Симоньян кликала до себе на роботу журналістів із пулу Медведчука.

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