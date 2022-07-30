Посольство РФ у Британії виправдовує вбивство бійців “Азову”

Посольство Росії у Великій Британії у повідомленні на своїй офіційній сторінці у Twitter виправдало вбивство бійців полку “Азов”, заявивши, що вони “заслуговують принизливої смерті”.

“Бойовики “Азова” заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть”, – сказано в дописі.

Соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила спільноти щодо мови ненависті.

“Однак Твіттер вирішив, що його варто залишити доступним в інтересах громадськості”, – зазначається в ремарці мережі до твіту посольства.

Як зауважив громадський активіст Сергій Стерненко, цей допис диппредставництва РФ у Британії зроблено ніби навмисно, “щоб у світової спільноти остаточно не було сумнівів щодо того, що саме росіяни вбили полонених в Оленівці“.

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