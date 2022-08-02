Росія перекидає війська на південь, ЗСУ зможуть контратакувати на Ізюмському напрямку, – ISW

Російські сили продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки що припиняють операції на Слов’янському напрямку.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) у понеділок, 1 серпня.
Виведення частини російських військ із північної частини Донецької області, про яке раніше повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, позбавить сили Слов’янська необхідної бойової потужності.
Таким же чином російські війська ігнорували фронти у Запорізькій та Херсонській областях під час наступальних операцій у Луганській області.
Відвід військових РФ, ймовірно, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі, таке ж як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області.
Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.
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