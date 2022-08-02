СБУ затримала коригувальника, який наводив російські ракети на Миколаїв

Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ затримали мешканця Миколаєва, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у місті.

Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив пресцентр СБ.

“У подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд”, – кажуть в СБУ.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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