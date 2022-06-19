Командирів оборонців Маріуполя перевели в СІЗО у Москву – росЗМІ

Заступника командира полку “Азов” Святослава Паламаря та командира 36-ої бригади морської піхоти Сергія Волинського, які, за наказом українського командування, припинили опір на заводі “Азовсталь” і нині перебувають у російському полоні, перевели до СІЗО “Лефортове” в Москві.
Про це з посиланням на кремлівську інформагенцію ТАСС повідомляють російські ЗМІ.
Офіційного підтвердження наразі немає ні з українського, ні з російського боку.
Досі командири з “Азовсталі” перебували у СІЗО на території самопроголошеної ДНР.
Джерело інформагенції у правоохоронних органах також додало, що в РФ етапували й інших україсньких офіцерів.
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