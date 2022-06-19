Командирів оборонців Маріуполя перевели в СІЗО у Москву – росЗМІ

Тюрма "Лефортово". Фото з Вікіпедії

Заступника командира полку “Азов” Святослава Паламаря та командира 36-ої бригади морської піхоти Сергія Волинського, які, за наказом українського командування, припинили опір на заводі “Азовсталь” і нині перебувають у російському полоні, перевели до СІЗО “Лефортове” в Москві.

Про це з посиланням на кремлівську інформагенцію ТАСС повідомляють російські ЗМІ.

Офіційного підтвердження наразі немає ні з українського, ні з російського боку.

Досі командири з “Азовсталі” перебували у СІЗО на території самопроголошеної ДНР.

Джерело інформагенції у правоохоронних органах також додало, що в РФ етапували й інших україсньких офіцерів.

Читайте також:

​Родичі бійців з “Азовсталі” створили Раду дружин і матерів захисників України “Жінки зі сталі”

Україна сім разів спрямовувала на “Азовсталь” військову допомогу, – ГУР