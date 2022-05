Червоний Хрест заявив про реєстрацію військових, яких вивозять із “Азовсталі”

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що почав реєстрацію сотень українських військових, яких вивозять із маріупольського заводу “Азовсталь”.

Про це в четвер, 19 травня, йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці організації.

“Протягом останніх двох днів ми зареєстрували сотні військовополонених, які залишають завод «Азовсталь» у Маріуполі. Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно”, – заявляє МКЧХ.

Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol.

Registering POWs is an essential part of our work.

It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity.

For more–>https://t.co/CPOTDdpRlS

