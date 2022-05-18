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Права українських захисників “Азовсталі” в полоні повинні неухильно дотримуватися, – “Міжнародна амністія”

18/05/2022 23:13

Доля українських військовополонених з “Азовсталі” на окупованій території ОРДЛО і в Росії є загроженою, вони не повинні віддаватися жодним тортурам.

Про це заявив заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв у відповідь на новину про те, що українські військові після тривалої оборони залишили металургійний завод “Азовсталь” у Маріуполі та потрапили в полон.

“Захищаючи Маріуполь, українські військові були дегуманізовані російськими ЗМІ та подавалися путінською пропагандою як “неонацисти” протягом усієї війни Росії проти України. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння щодо долі українських комбатантів як військовополонених, які знаходяться на тимчасово окупованій території”, – заявив Кривошеєв.

“Amnesty International задокументувала вбивства полонених на сході України збройними формуваннями, які підтримує РФ, під час бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках, а також позасудові страти українських цивільних російськими військами навесні 2022 року. Українських військових, яких вивезли із заводу “Азовсталь”, не повинна спіткати та сама доля”, – наголосив правозахисник.

“Військовополонені не повинні піддаватися жодним формам тортур чи жорстокого поводження, їм мають негайно надати доступ до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Влада, яка утримуватиме українських комбатантів, повинна всеосяжно поважати права військовополонених відповідно до Женевських конвенцій”, – зазначив представник “Міжнародної амністії”.

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