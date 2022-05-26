Україна сім разів спрямовувала на “Азовсталь” військову допомогу, – ГУР

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Україна сім разів спрямовувала на “Азовсталь” військову допомогу.

Про це в інтерв’ю американському військовому виданню The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

“Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО… Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів”, – зазначив очільник ГУР.

За його словами, у кожній місії (окрім однієї) летіло два гелікоптери, які везли бійцям на “Азовсталь” їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси, а одного разу і 72 бійців полку “Азов” на борту. Загалом йдеться про 16 гелікоптерів.

Водночас Буданов відмовився сказати, коли відбувалися ці місії та якими були втрати серед українських військовослужбовців.

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