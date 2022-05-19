Майже 90 українських військовополонених із Маріуполя перевезли до Росії, – ЗМІ

Перевірка українських військових росіянами на виході з "Азвосталі"

Частину українських військовополонених із гарнізону Маріуполя після їхнього виходу із заводу “Азовсталь” вивезли на територію Росії – в місто Таганрог.

Про це 18 травня повідомило російське видання 161.RU (“Ростов-на-Дону онлайн”) з посиланням на джерело в силових структурах Ростовської області.

“До нас привезли 89 осіб, майже всі вони є комбатантами (а це означає, що на них поширюється Женевська конвенція про поводження з військовополоненими – Ред.)… Із Таганрога вони будуть розподілені далі. У регіоні теж залишиться наша частина. Вони зараз є важливим об’єктом [для обміну]”, – сказало джерело.

За даними української влади, 16 травня понад 250 українських захисників вийшли з території “Азовсталі”. Зокрема 53 (чи 52) воїни були доставлені в лікарню міста Новоазовськ (ОРДО), решта опинилися в колонії Оленівки (також окупована РФ територія Донеччини).

Надалі міністерство оборони Росії повідомило, що кількість полонених досягла 959 осіб.

Таганрог – найближче велике російське місто до Маріуполя в Ростовській області. Між ними близько 100 кілометрів.

Голова ростовської громадської спостережної комісії Ігор Омельченко в коментарі 161.RU припустив, що українських полонених помістили в Таганрозьке СІЗО-2.

За словами джерела в силових структурах, військовополонених із полку “Азов” імовірно судитимуть у Південному окружному військовому суді (РФ).

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Як інформувала “Новинарня“, після опівночі 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою “Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання”. У ній ідеться про те, що командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, було віддано наказ зберегти життя особового складу.

Відтак 53 важкопоранених військовослужбовців мало бути доставлено до медичного закладу у Новоазовську (зранку 17 травня цифра змінилася на 52). Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки (обидва населені пункти – на окупованій території під контролем т.зв. “ДНР”).

Вони військовополонені та ще мають бути обміняні.

“Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають”, – було зазначено в повідомленні.

Раніше 16 травня, о 20-й годині, командир полку НГУ “Азов” та гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко “Редіс” виступив зі спеціальним зверненням та заявив, що задля збереження життів особового складу весь Маріупольський гарнізон виконує “затверджене рішення вищого військового командування” і сподівається на підтримку українського народу.

Перед тим близько 16-ї години російське міністерство оборони повідомило про досягнення домовленості з українською стороною щодо вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату “Азовсталь” у Маріуполі на тимчасово окуповану територію Донецької області, в Новоазовськ.

Згідно з цією інформацією, у районі “Азовсталі” запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор. По ньому поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

Увечері автобуси з українськими захисниками почали прибувати до ОРДО. Згодом з’явилося відео зі цього потрапляння в полон.

18 травня міністерство оборони Росії повідомило, що кількість полонених досягла 959 осіб.

Українська влада заявила, що йдеться про операцію з порятунку з “Азовсталі”, до якої долучилися ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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