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ООН, МКЧХ і РФ знайшли форму, щоб військові з “Азовсталі” були живі, вони очікують обміну, – Зеленський

21/05/2022 11:32

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, які вийшли із заблокованого заводу “Азовсталь”, мають бути звільнені за процедурою обміну під гарантії РФ та міжнародних структур.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу ICTV, яке вийшло в ефір 21 травня.

“Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на “Азовсталі”… Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний хрест, Російська Федерація, що вони (українські бійці) будуть усі в безпеці й будуть очікувати того чи іншого формату обміну”, – сказав Зеленський.

“На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення – і підготовки до діалогу, до обміну тощо”, – додав він.

Президент нагадав, що раніше він ставив за умову: якщо гарнізон Маріуполя буде знищений, подальші переговори з РФ неможливі.

“Сьогодні вони (росіяни) дали можливість… знайшли форму, скажімо так, щоб ці люди були живі. І вони їх вивели. Далі буде обмін. Від результатів цих процесів також дуже багато чого залежить”, – зазначив Зеленський.

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Як інформувала “Новинарня“, після опівночі 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою “Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання”. У ній ідеться про те, що було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь”, зберегти життя особового складу.
Відтак 53 важкопоранених військовослужбовців мали бути доставлені до медичного закладу в Новоазовську (зранку 17 травня цифра змінилася на 52). Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки (обидва населені пункти – на окупованій території під контролем т.зв. “ДНР”).
Військові ще мають бути обміняні.

Перед тим, увечері 16 травня, командир полку НГУ “Азов” та гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко “Редіс” у спеціальному зверненні заявив, що задля збереження життів увесь гарнізон виконує “затверджене рішення вищого військового командування” і сподівається на підтримку українського народу.

Українська сторона називає ці дії операцією з порятунку захисників Маріуполя, якій сприяють ООН та Міжнародний Червоний Хрест, тоді як РФ – “здачею в полон”. При цьому окупанти запровадили режим тиші та відкрили гуманітарний коридор з “Азовсталі”.

Надалі з’явилися відео, що показує, як із заводу під конвоєм військ РФ виходять українські воїни, зокрема поранені, яких надалі садять в автобуси та везуть до ОРДО.

Наступного дня росіяни заявляли, що з “Азовсталі” вийшло майже тисячу українських військових.

За даними британської розвідки, станом на ранок 20 травня, звідти, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 воїнів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що із 17 травня почав реєстрацію українських військових, яких вивозять із маріупольського заводу “Азовсталь”, аби їм не заподіяли лиха.

Важкопоранені захисники справді були госпіталізовані в Новоазовську, а решту ув’язнили в колонії в Оленівці. Крім того, російські ЗМІ повідомляли, що майже 90 українських військовополонених із Маріуполя перевезли до СІЗО в Таганрозі (РФ).

20 травня поранений Редіс записав заключне звернення, в якому поінформував, що вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону і припинення оборони міста.

Після цього ввечері росіяни заявили, що з “Азовсталі” вийшли всі українські військові (20 травня – 531 особа, а починаючи з 16 травня – 2439 осіб).

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