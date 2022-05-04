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Авіаудар росіян по драмтеатру Маріуполя міг забрати життя 600 людей, – Associated Press

04/05/2022 17:13

Кількість загиблих цивільних унаслідок авіаудару по драмтеатру в Маріуполі Донецької області може досягати 600 людей.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press, опублікованому в середу, 4 травня.

Журналісти поспілкувалися з 23 людьми, яким вдалося вижити під час бомбардування драмтеатру, з рятувальниками, людьми, знайомими з особливостями укриття. Також в АР реконструювали 3D-модель плану поверху будівлі.

Всі свідки сказали, що принаймні сотня людей перебували на польовій кухні неподалік від будівлі, і ніхто з них не вижив.

Вони також повідомили, що кімнати й коридори всередині будівлі були переповнені – приблизно одна людина на кожні три квадратні метри вільного простору.

За оцінками багатьох людей, які вижили, під час авіаудару всередині перебувало близько 1000 осіб. Ніхто з очевидців, включно й рятувальників, не бачив, щоб живими вибралися понад дві сотні.

Люди насамперед вибиралися через головний вихід або один бічний вхід, а інша сторона й задня частина будівлі були розчавлені.

У розслідуванні також спростовується кремлівська пропаганда про те, що театр нібито був зруйнований українськими військами або слугував українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив там українських військових і ніхто не сумнівається, що авіаудар завдали війська РФ.

Нагадаємо, що 16 березня, незважаючи на напис “Дети”, який було видно навіть на супутникових фото, російський льотчик скинув надпотужну авіаційну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. За свідченнями тих, хто вцілів, у будівлі загинуло щонайменше 300 мешканців міста – жінки, діти, вагітні, чоловіки, літні люди.
На момент цілеспрямованого вбивства у театрі як у сховищі перебували близько тисячі мирних мешканців Маріуполя. Цей злочин стане одним з епізодів розгляду справи у Гаазі. Прокурор по цій справі вже збирає докази. Винні будуть покарані.

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