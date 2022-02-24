“Оборонна коаліція почала працювати”: Зеленський звернувся до громадян на тлі надзвичайного стану. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський знову звернувся до громадян, наголосивши, що 23 лютого обороноздатність та стійкість України посилили.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зверненні глави держави, оприлюдненому вночі у четвер, 24 лютого.

“Сьогодні (23 лютого, – “Н”) ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 депутатів. Велика оборонна коаліція почала працювати”, – сказав він.

Крім того, президент нагадав, що Верховна Рада також ухвалила пакет рішень про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони.

Також Зеленський повідомив, що народні депутати поїдуть регіонами для підтримки громадян.

“Завтра (24 лютого, – “Н”) усі депутати поїдуть в регіони підтримувати наших людей”, – сказав він.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Увечері 23 лютого Верховна Рада 33 голосами затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

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