“Какая на**й родина? Сделают из нас мясо”: СБУ оприлюднила розмови бойовиків

Ілюстративне фото

Українські правоохоронці отримали записи розмові бойовиків так званих “ЛНР” і “ДНР”, які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Про це у вівторок, 22 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють цивільне населення;

та обстрілюють цивільне населення; обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців “полку Кадирова”;

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

на провокаційні обстріли бойовиків; розповідають, що самі же бойовики влучили “в будку в Росії” (пізніше ФСБ назвала це “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”);

підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоби показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.









Читайте також:

ГУР перехопило розмову бойовиків про поломку техніки через негоду. ВІДЕО

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136, 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

Об’єднані сили наголошують, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, і такими діями намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окремо наголосив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України. Після 17 лютого такі провокації відбувалися неодноразово.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол”, затримання цих “диверсантів” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух біля владної установи, без жертв. Пропагандисти заявили, що підірвано авто “начальника народної міліції ДНР” Дениса Синенкова.

Того ж дня ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ. 21 лютого росіяни зняли ще одну постановку з “обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області”.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

20 лютого стало відомо, що бойовики “ДНР” у Донецьку інсценували “штурм будинку з укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”.

Бойовики “ЛНР” поширили фейк про вихід “українських диверсантів” до села Піонерське, артобстріл його з боку ЗСУ та смерть там двох цивільних.

Також окупанти заради обвинувачення України обстріляли Луганськ та влаштували ще кілька обстрілів і підривів на своїй території, обвинувачуючи в цьому ЗСУ.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ, “військові злочини” українських військ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

Читайте також:

Бойовики в Донецьку спершу влаштували “штурм будинку укроДРГ”, а потім видали його за “жертву обстрілу з боку ЗСУ”, – StopFAKE