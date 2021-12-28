ГУР перехопило розмову бойовиків про поломку техніки через непогоду. ВІДЕО

САУ 2С1 «Гвоздика» окупаційних сил Росії на Донбасі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що військова техніка у частинах 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ на Донбасі вийшла з ладу через мороз.

Про це йдеться у відеосюжеті від розвідвідомства, оприлюдненому 25 грудня. Це перехоплена розмова бойовиків.

Зазначається, що техніка поламалася через зниження температури та низьку якість пального.

“У зв’язку із зниженням температури та низькою якістю пального значна частина військової техніки у з’єднаннях та військових частинах 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ вийшла з ладу”, – сказано в повідомленні.

Як можна почути з розмов, ідеться про бронетехніку бойовиків у Луганській області, розташовану в районі Хрестального (кол. Красний Луч). Один зі співрозмовників пояснює, що “три машини замерзли нах***”. Інший розповідає, що “соляра замерзла як вода”. Третій просить позичити 30-40 літрів дизпалива, бо “друга батарея, замерзла солярка нах***, мотолиги (МТЛБ) стали”.

Зараз тривають ремонтні роботи із відновлення бойового стану техніки.

Судячи з повідомлення української розвідки, техніка яка вийшла з ладу, належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу окупаційних військ Росії на Донбасі (так звана “армія ЛНР”).

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