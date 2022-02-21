У Щасті зупинено Луганську ТЕС, ворожі обстріли пошкодили всі лінії електропередач

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У місті Щастя Луганської області внаслідок ворожих обстрілів призупинено роботу Луганської теплоелектростанції через пошкодження всіх ліній електропередач, що відходять від неї.

Про це в понеділок, 21 лютого, повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

“Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено!” – написав він у фейсбуці.

Раніше Гайдай поінформував, що селище Врубівка і місто Щастя перебувають під обстрілом з боку російських найманців, пошкоджена інфраструктура, доступу ремонтних бригад для її відновлення поки що немає.

“Врубівка без електрики та газу. Люди перебувають в бомбосховищах. Пошкоджено житлові будинки. Пошкоджено газопровід – 200 споживачів без газопостачання. Доступу до відновлення поки що немає. Обстріли не вщухають. Люди без комунікацій”, – зазначив Гайдай.

“Щастя без води, тепла та світла. Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл в районі РЕМ, робітники “ЛЕО” покинули свої робочі місця у зв’язку з прямою загрозою життю. Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання”, – додав він.

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