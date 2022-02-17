Окупанти обстріляли школу у Врубівці на Луганщині. ФОТО

Школа у смт Врубівка після обстрілу. Фото: тлг Анатолія Штефана

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Уранці 17 лютого окупанти – слідом за дитячим садком у Станиці Луганській – обстріляли школу в селищі Врубівка, що в Попаснянському районі Луганщини. У школі під час обстрілу перебували діти.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила пресслужба Луганської ОДА і ВЦА Сергій Гайдай.

“О 10:25 обстріляно школу у Врубівці (вул. Шкільна, 5). На момент обстрілу в ЗОШ знаходилось 30 учнів та 14 персоналу“, – ідеться в повідомленні Луганської ОДА у фейсбуці.

Селище міського типу Врубівка розташоване на відстані більш як 10 км від лінії розмежування, на північний захід від Золотого.

Врубівський ліцей із початковою школою та гімназією I-III ступенів розташований у смт Врубівка по вул. Шкільна, 5.

“Ворог нехтує будь-якими домовленостями та відкриває вогонь по дітях. На щастя, ніхто з них не постраждав. (…) Наразі діти знаходяться в безпечному місці”, – повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації.

За його словами, також унаслідок обстрілу у Врубівці пошкоджено газогін, що призвело до відсутності газопостачання в багатоповерхівках та приватних будинках.

Як зазначив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, обстріл з боку тимчасово окупованої території по школі у Врубівці стався 17 лютого приблизно о 10:25. Унаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в ЗОШ.

Фотогалерея з наслідками обстрілу школи у Врубівці:

Станом на 11:10 вісім дітей та два співробітники персоналу перебували в підвальному приміщенні ЗОШ, решту учнів забрали батьки.

Також унаслідок обстрілу був пошкоджений приватний будинок по вул. Центральна, 4.

Інформації про постраждалих немає.

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