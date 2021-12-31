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Загиблі герої грудня 2021. ІМЕНА, ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ

31/12/2021 17:25

Попри спробу оголосити нове (тобто поновити старе) перемир’я, війна на Донбасі тривала. У грудні штаб ООС повідомляв про 126 обстрілів, зокрема про 38 – що були порушенням мінських домовленостей.

Поранень зазнали 16 українських воїнів.

Загинули – двоє.

Валерій Геровкін і Станіслав Запорожець.

Обидва захищали свій рідний Донбас. Уродженці Донеччини та Луганщини. Солдати, відповідно, 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” та 74-го розвідувального батальону.

Обидва життя були обірвані кулями російських снайперів, які останнім часом влаштовують на лінії розмежування справжні криваві жнива…

Коли будете святкувати, молитися за рідних та близьких – згадайте і цих двох. Вони загинули, відбиваючи російську агресію. В очікуванні ширшого наступу ворога. За всіх нас, на наш спокійний тил.

Новинарня” розповідає, якими вони були.

1. Валерій Геровкін “Гера”

Валерій Геровкін

Краматорськ – вимушений адміністративний центр Донецької області на час окупації Донецька. Але подібні церемоніали проходять тут нечасто. 4 грудня в “Крамі” поховали солдата ЗСУ Валерія Геровкіна, для якого це рідне місто.

Військовослужбовець 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр” Геровкін загинув від кулі російського снайпера в районі Новотроїцького на Донеччині, захищаючи Україну та свою малу батьківщину.

Валерій Євгенович Геровкін, або “Гера”, народився в Краматорську 21 липня 1999 року. Навчався тут у школі №5. Закінчив Краматорський технологічний технікум за фахом “електрик”.

Хлопець виріс у сім’ї протестантського священника – пастора Церкви Христа Спасителя Євгена Геровкіна. Як розповів один із батькових колег у Краматорську, хлопець був дуже тямущим, брав участь у різних церковних заходах.

“Ми брали його до міжцерковного табору, де він проходив служіння. Розумний, розумний хлопчина. Він із тих, хто вмів працювати в команді. Був дуже відповідальним, його не треба було підганяти або нагадувати зайвий раз про його обов’язки. Він усе знав сам. Оскільки він виріс у церковній сім’ї, батько та його мама Анна прищепили йому християнські цінності. Був дуже порядним, незважаючи на молодість. Поважав людей, ніколи не лукавив”, – розповів друг сім’ї.

Рішення піти на фронт, щоб захищати Україну, хлопець ухвалив самостійно.

До лав ЗСУ став у вересні 2020 року. Воював на посаді гранатометника в 93 омбр.

“Батько пояснював Валерію, що життя в наших реаліях – це теж ризик, всяке може статися. Але на фронті ризик у рази вищий. Він відповідав батькові, що він чудово розуміє, що може бути поранений і навіть убитий. Він усвідомлено йшов на службу”, – згадує пастор у коментарі “Обозревателю“.

Товариші по службі відгукуються про Валерія як про позитивного хлопця, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Гера регулярно займався спортом, тренувався навіть на фронті.

Із весни 2021-го тривала його перша фронтова ротація.

Валерій мав кохану на ім’я Олександра, з якою познайомився на зборах у церкві.

“Ми зустрічалися чотири роки. Валера дуже позитивний і товариський, легко знаходив з усіма спільну мову. З ним завжди можна було сісти та поговорити по душах. Він дуже хотів створити свою сім’ю”, – згадує Саша.

Їй Валера телефонував незадовго до загибелі…

1 грудня на спостережному посту поблизу Новотроїцького українського воїна пострілом у голову вбив російський снайпер.

Провести 22-річного бійця в останню путь прийшли сотні краматорчан. Однокласники, вчителі, побратими, інші військовослужбовці, волонтери, добровольці, представники обласної, районної та міської влади, релігійних громад міста. Уздовж будівлі будинку культури машинобудівного заводу вишикувалася почесна варта. Із прощальними словами виступили командири та військовослужбовці, які воювали поряд із Валерієм, директор школи №5, де він навчався, представники духовенства. Військові капелани відправили панахиду.

Батькам полеглого воїна вручили Державний Прапор, що покривав труну, й Грамоту пошани і скорботи.

День похорону в місті було оголошено Днем жалоби.

Місцева спілка ветеранів АТО/ООС клопотатиме перед адміністрацією назвати одну з вулиць міста іменем полеглого Валерія Геровкіна.

Напередодні загибелі Гера дав перше й останнє інтерв’ю.

Журналіст “Газети по-українськи” знімав та розпитував його на позиції, коли Валерій чистив зброю. Він виглядав зосередженим, скаржився на головний біль. Коли пролунав вибух, воїн прислухався та визначив, що це, мабуть, станковий протитанковий гранатомет. Солдат розповів, що іноді по них теж відкривають вогонь, проте “поки, слава Богу, не обстрілювали серйозно”.

“Лише з автомата та ПК (кулемета Калашникова). Намагалися з гранатомета і з АГС (автоматичного станкового гранатомета) по нас накинути. Міномет працював, але не по нас”, – розповідав Валерій Геровкін.

Наступного дня воїна не стало.

2. Станіслав Запорожець “Румун”/”Зеп”

Станіслав Запорожець

74-й розвідбат – “секторальний”, тобто виконує бойові завдання по всій протяжності лінії фронту одного з напрямків (Донецького). 30-річний Станіслав Запорожець був із Луганської області. Народився в місті Лисичанськ.

Старший солдат, у Збройних силах України – з 2019 року. Служив у 74 орб. Мав позивні “Румун” та “Зеп”.

“Станіслав запам’ятається назавжди як душа компанії. Він сам особисто дуже дбав про згуртування військового колективу, мав виразне почуття гумору”, – розповів побратим Запорожця Дмитро.

Загинув Зеп 16 грудня в районі села Павлопіль Волноваського району від смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

“…Загинув він миттєво. При цьому він був і в бронежилеті, і в касці. Порушень з його боку ніяких допущено не було. Це було ввечері, в темну пору доби”, — розповів представник підрозділу на ім’я Едуард.

Залишилася мати і молодший брат.

Поховали героя 20 грудня в місті Новодружеськ Луганської області.

Станіслав Запорожець став четвертою бойовою втратою 74 орб цьогоріч. І 78-ю, останньою втратою Збройних сил України 2021 року – восьмого року війни.

Вічна пам’ять полеглим героям!

Над матеріалом працювали: Леся Шовкун, Дмитро Лиховій

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Усі загиблі на Донбасі 2020 року: згадаймо їхні імена й обличчя

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