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Останнє засідання ТКГ 2021 року: Київ висловив “стриманий оптимізм щодо можливої деескалації на Донбасі”

22/12/2021 22:24

Останнє у 2021 році засідання Тристоронньої контактної групи “дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу”.

Про це за підсумками переговорів в онлайн-режимі ввечері в середу, 22 грудня, повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

“На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ”, – зазначено в дописі.

“Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях, – зазначив в.о. першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін. – Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку”.

Зазначається “особлива важливість” цього “результату” з огляду на прийдешні зимові свята.

“Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику”, – сказано в повідомленні.

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Україна

Останнє засідання ТКГ 2021 року: Київ висловив “стриманий оптимізм щодо можливої деескалації на Донбасі”

Останнє у 2021 році засідання Тристоронньої контактної групи “дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу”. Про це за підсумками переговорів в...

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