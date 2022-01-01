У передноворічний вечір окупанти на Донеччині вбили українського воїна

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Один український воїн загинув.
Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
На Донеччині, неподалік Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.
За даними з соцмереж, воїн ЗСУ загинув під Авдіївкою від снайперського обстрілу.
Таким чином, число бойових втрат українських військ у грудні сягнуло трьох осіб.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними”, – зазначено у зведенні.
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