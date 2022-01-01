У передноворічний вечір окупанти на Донеччині вбили українського воїна

Військовий ЗСУ в районі Авдіївки. Ілюстративне фото

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Один український воїн загинув.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

На Донеччині, неподалік Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.

За даними з соцмереж, воїн ЗСУ загинув під Авдіївкою від снайперського обстрілу.

Таким чином, число бойових втрат українських військ у грудні сягнуло трьох осіб.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними”, – зазначено у зведенні.

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