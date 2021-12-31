“Святкуйте, ми прикриємо”: воїни ООС зворушливо привітали українців із новорічними святами. ВІДЕО

Напередодні Нового року та Різдва воїни операції Об’єднаних сил привітали українців з прийдешніми святами.
Відео опублікувала пресслужба ООС у Facebook.
Військовослужбовці вітали громадян України, бажаючи миру, тепла, щастя, здоров’я, наснаги та віри в нашу перемогу.
“Ми – українці, я пишаюся тим, що я українець. Бажаю нам миру та спокою над нашим небом”, – сказав один із воїнів.
Боєць із позивним “Чорний прапор” зазначив:
“Рік, який минає, був складним. Я думаю, що наступний рік принесе нам тільки радість, щастя та мир над головою нам та нашим сім’ям”.
Також військові не забули і про дітей та побажали їм успіхів у навчанні.
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