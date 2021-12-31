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ССО підбили підсумки 2021 року. Один з пунктів – із “зірочкою”

31/12/2021 11:11

У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ підбили підсумки 2021 року, котрі стосуються бойової підготовки підрозділів та виконання спецпризначенцями бойових завдань.

Інфографіку поширила пресслужба окремого роду ЗС 29 грудня.

Так, серед підсумків 2021 року КССО назвали таке:

Нижче речники ССО розшифрували “зірочку” пункту щодо спланованих та проведених бойових завдань:

“… Про які ви дізнаєтеся через десятки років”, – написали в КССО.

Фото: пресслужба КССО

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