У Краматорську провели в останню путь воїна 93 омбр Валерія Геровкіна, який загинув за рідну Донеччину. ФОТО, ВІДЕО

Фото: Kramatorsk Post

У Краматорську на Донеччині віддали останню шану солдату Валерію Геровкіну – військовослужбовцю 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”, який загинув від кулі російського снайпера, захищаючи Україну та свою малу батьківщину.

Про скорботну церемонію в суботу, 4 грудня, повідомила пресслужба підрозділу, яка поширила також відео із прощання.

Провести 22-річного бійця в останню путь прийшли сотні краматорчан, однокласники, вчителі, побратими, інші військовослужбовці, волонтери, добровольці, представники обласної, районної та міської влади, релігійних громад міста.

Уздовж будівлі будинку культури НКМЗ вишикувалася почесна варта.

Із прощальними словами виступили командири та військовослужбовці, які воювали поряд із Валерієм, директор школи №5, де він навчався, представники духовенства.

Військові капелани відправили панахиду.

“Прощалися з воїном урочисто. Сотні краматорчан поклали квіти до його тіла, багато хто плакав і ставав на коліна”, – зазначає інтернет-видання Kramatorsk Post.

Фотогалерея:

Батькам полеглого воїна вручили Державний Прапор із труни й Грамоту пошани і скорботи.

У пам’ять про героя-земляка та інших військовослужбовців – учасників АТО/ООС, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, мирних жителів на сході країни, у місті Краматорську 4 грудня було оголошено Днем жалоби.

Валерій Євгенович Геровкін – мешканець Краматорська. Народився 21 липня 1999 року. Навчався тут у ЗОШ №5, здобув середню спеціальну освіту.

До лав ЗСУ “Гера”, як називали його товариші, став у вересні 2020 року. Воював на посаді гранатометника в 93 омбр.

Загинув 1 грудня 2021 року на спостережному посту поблизу Новотроїцького – його вбив снайпер пострілом у голову. Це була його перша ротація на фронт.

Без сина залишилися мати Ганна та батько Євген.

Товариші по службі відгукуються про Валерія як про позитивного, спортивного хлопця, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Спілка ветеранів АТО/ООС клопотатиме перед адміністрацією міста назвати одну з вулиць міста іменем полеглого Валерія Геровкіна.

Читайте також:

Шість загиблих героїв листопада 2021. ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ