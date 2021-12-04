СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3490855 +13206
Летальні випадки:
88002 +436
Одужали:
3041385 +22765
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16051772 (+42557). Оновлено: 08:12 04.12.2021
Home / Війна / У Краматорську провели в останню путь воїна 93 омбр Валерія Геровкіна, який загинув за рідну Донеччину. ФОТО, ВІДЕО

У Краматорську провели в останню путь воїна 93 омбр Валерія Геровкіна, який загинув за рідну Донеччину. ФОТО, ВІДЕО

04/12/2021 20:49

У Краматорську на Донеччині віддали останню шану солдату Валерію Геровкіну – військовослужбовцю 93-ї механізованої бригади “Холодний Яр”, який загинув від кулі російського снайпера, захищаючи Україну та свою малу батьківщину.

Про скорботну церемонію в суботу, 4 грудня, повідомила пресслужба підрозділу, яка поширила також відео із прощання.

Провести 22-річного бійця в останню путь прийшли сотні краматорчан, однокласники, вчителі, побратими, інші військовослужбовці, волонтери, добровольці, представники обласної, районної та міської влади, релігійних громад міста.

Уздовж будівлі будинку культури НКМЗ вишикувалася почесна варта.

Із прощальними словами виступили командири та військовослужбовці, які воювали поряд із Валерієм, директор школи №5, де він навчався, представники духовенства.

Військові капелани відправили панахиду.

“Прощалися з воїном урочисто. Сотні краматорчан поклали квіти до його тіла, багато хто плакав і ставав на коліна”, – зазначає інтернет-видання Kramatorsk Post.

Фотогалерея:

похорон Валерія Геровкіна - Краматорськ_2 похорон Валерія Геровкіна - Краматорськ_93 омбр похорон Валерія Геровкіна - Краматорськ_1 похорон Валерія Геровкіна - Краматорськ_3 похорон Валерія Геровкіна - Краматорськ_93 омбр_1
<
>

Батькам полеглого воїна вручили Державний Прапор із труни й Грамоту пошани і скорботи.

У пам’ять про героя-земляка та інших військовослужбовців – учасників АТО/ООС, які загинули, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, мирних жителів на сході країни, у місті Краматорську 4 грудня було оголошено Днем жалоби.

Фото: Kramatorsk Post

Валерій Євгенович Геровкін – мешканець Краматорська. Народився 21 липня 1999 року. Навчався тут у ЗОШ №5, здобув середню спеціальну освіту.
До лав ЗСУ “Гера”, як називали його товариші, став у вересні 2020 року. Воював на посаді гранатометника в 93 омбр.

Загинув 1 грудня 2021 року на спостережному посту поблизу Новотроїцького – його вбив снайпер пострілом у голову. Це була його перша ротація на фронт.

Без сина залишилися мати Ганна та батько Євген.

Товариші по службі відгукуються про Валерія як про позитивного, спортивного хлопця, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Валерій Геровкін. Фото: Джейн Блаті

Спілка ветеранів АТО/ООС клопотатиме перед адміністрацією міста назвати одну з вулиць міста іменем полеглого Валерія Геровкіна.

Читайте також:
Шість загиблих героїв листопада 2021. ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ

Унікальних переглядів: 109
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна заперечила закиди з Білорусі щодо перетину кордону нашим військовим гелікоптером. ВІДЕО

На кордоні з Білоруссю українські військові в рамках проводять навчання з використанням авіації, але порушення держкордону вони не вчиняли. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse