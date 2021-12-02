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Унаслідок снайперського обстрілу загинув солдат 93-ї бригади Валерій Геровкін

02/12/2021 16:50

1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького унаслідок снайперського обстрілу загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Валерій Геровкін.

Ім’я загиблого назвала пресслужба військової частини.

Зазначається, що трагедія сталася ввечері на спостережному посту.

Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його “Гера”.

Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.

“Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися і ігри на телефоні”, – розповів побратим із позивним “Матрос”.
Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме “Матрос” був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.

Валерій Геровкін з побратимом, фото пресслужби 93-ї бригади

“Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що в нього була кохана дівчина – показував її фото в телефоні”, – зазначив “Матрос”.

“Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС”, – каже Віталій, сержант роти, в який служив загиблий.

Нагадаємо, що за інформацією штабу ООС, 1 грудня в бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.

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