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На Донеччині від ворожого обстрілу загинув український воїн

02/12/2021 09:23

Упродовж минулої доби, 1 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під ворожими обстрілами загинув український воїн.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць міста Мар’їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – сказано у зведенні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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