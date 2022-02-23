В Україні почався призов резервістів: кого рекрутують, куди і на скільки

Резервісти на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області. Ілюстративне фото

В Україні почався призов резервістів на військову службу відповідно до указу президента. Призову підлягають громадяни з оперативного резерву віком від 18 до 60 років, як офіцери, так і рядовий та сержантський склад.

Як передає “Новинарня“, про це в середу, 23 лютого, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Максимальний термін служби – до одного року.

Відповідно до указу президента, ідеться в роз’ясненні, “резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК і СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК (колишній військкомат).

Тим, хто уклав контракти резервістів, потрібно звернутися до своїх частин.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджувальні документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність”.

Наказ №2 Верховного Головнокомандувача, підписаний 22 лютого, передбачає призов резервістів у кількості:

36 000 осіб – у Збройні сили України,

5 000 осіб – у Національну гвардію України,

5 000 осіб – у Прикордонну службу.

Наказ набув чинності 23 лютого з 00:00.

Сканкопію наказу публікує Військовий кур’єр України:

ГШ пояснює, що відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, протягом доби резервісти можуть бути призвані на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації.

Право оголосити про такий призов має президент України — верховний головнокомандувач ЗСУ.

Кого саме призивають

Призивають резервістів першої черги оперативного резерву.

Це військовослужбовці, які звільнялися зі строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві та набули певної військової облікової спеціальності.

Де служитимуть

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

Для прикладу:

під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

За призваними резервістами, згідно із законом України, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата, – ідеться в повідомленні ГШ.

У чому відмінність від резервами

Юридична компанія “Міллер” (керівник – учасник АТО Масі Наєм) роз’яснює, хто входить до оперативного резерву, які резерви взагалі існують та в чому між ними різниця.

Оперативний резерв 1-ї черги

колишні військові, учасники АТО та ООС

ті, хто став на облік та уклали контракт на проходження служби в військовому резерві ЗСУ

Викликаються безпосередньо своїми командирами, як у мирний, так і в особливий час.

Оперативний резерв 2-ї черги

колишні військові, учасники АТО та ООС

ті, хто не ставав на облік військового резерву

Цей резерв формується виключно в особливий період за викликом військкоматів.

Мобілізаційний резерв

усі військовозобов’язані призовного віку

Викликаються військкоматами та можуть бути залучені до особового складу військової частини тільки після проходження відповідної підготовки. (Така мобілізація здійснювалася в 2014-2015 роках.)

“Таким чином, в указі президента йдеться виключно про досвідчених військовослужбовців та ветеранів АТО, які точно знають, що треба робити на полі бою. Вони зараховані до оперативного резерву 1-ї черги і можуть у найкоротші терміни прибути до своєї військової частини за викликом командира”, — пояснює “Міллер”.

Строк проведення мобілізації та доукомплектації військових частин — 7 днів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призов громадян, які перебувають у військовому резерві. Про це глава держави заявив у відеозверненні 22 лютого ввечері.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

21 лютого під обстрілом у районі Зайцевого полягли воїни 95 одшбр Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

23 лютого РНБО ухвалила запровадження надзвичайного стану в Україні.

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