Маємо надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя, – Зеленський

Володимир Зеленський під час звернення 16 травня 2022

Всупереч анонсам, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня присвятив полону/обміну українських захисників Маріуполя дуже небагато часу.

“Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога”, – сказав він.

“Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина”, – наголосив Зеленський.

“Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу”, – зазначив президент.

Як інформувала “Новинарня“, після опівночі 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою “Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання”.

У ній ідеться про те, що було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу. 53 важкопоранених військовослужбовців уже доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки (обидва населені пункти – на окупованій території під контролем т.зв. “ДНР”). Військові з Оленівки ще мають бути обміняні.

“Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають”, – зазначено в повідомленні.

Раніше в понеділок, о 20-й годині, командир полку НГУ “Азов” та гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко “Редіс” виступив зі спеціальним зверненням та заявив, що задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує “затверджене рішення вищого військового командування” і сподівається на підтримку українського народу.

“Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджене вищим військовим керівництвом”, – сказав Редіс.

Увечері агенція Reuters з посиланням на свідка на місці подій поінформувала, що з “Азовсталі” виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

Близько 21-ї години російські телеграм-канали повідомили, що перших важко поранених українських військовослужбовців з “Азовсталі” привезли до ОРДО.

Перед тим близько 16-ї години російське міністерство оборони повідомило про досягнення домовленості з українською стороною щодо вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату “Азовсталь” у Маріуполі на тимчасово окуповану територію Донецької області, в Новоазовськ.

Згідно з цією інформацією, у районі “Азовсталі” запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор. По ньому поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після багатьох днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебували також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Російські окупанти завдають по “Азовсталі” ударів артилерії, авіації, ракет, були ознаки застосування хімічної зброї.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені. Баранюк, як з’ясувалося, в полоні живий.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

З “Азовсталі” повідомляли, що в них було загалом більше 500 поранених.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

У травні противник уже проник на завод, тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних був успішним. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

10 травня “Азов” показав на фото нестерпні умови, в яких перебувають поранені військові на “Азовсталі”.

Бомбардування ворогом “Азовсталі” продовжилися, зокрема із застосуванням фосфорних боєприпасів.

12 травня Верещук заявила про переговори за посередництва Туреччини для евакуації з “Азовсталі” 38 важкопоранених. Надалі надійшла інформація про домовляння евакуювати 60 осіб – поранених і медиків.

Ввечері 16 травня евакуація поранених почалася.

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