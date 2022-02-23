“ПЖ”: За одну добу українці підтримали військо на суму, більшу за весь 2021 рік

Тарас Чмут, директор фонду "Повернись дивим"

За один день 2022 року фонд “Повернись живим” отримав внесків для підтримки Збройних сил на суму 20 502 560,36 грн, що більша за весь обсяг допомоги 2021 року.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила команда громадського фонду в середу, 23 лютого.

“За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Доба проти року”, – ідеться в повідомленні “ПЖ”, який надає підтримку армії технікою, обладнанням, послугами тощо з 2014 року.

“Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій”, – заявили в фонді.

“Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів — чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає”, – прокоментував директор “Повернись живим” Тарас Чмут, подякувавши всім, хто долучився та долучається до допомоги.

Він зауважив, що “ПЖ” отримав 18510 транзакцій лише на благодійні рахунки – “такого не було ніколи в історії фонду”.

Крім того, рекордними темпами зростає обсяг донейтів “Повернись живим” на сервісі Patreon – за останній тиждень сума щомісячної підтримки збільшилася в десятки (!) разів і станом на 15:40 23 лютого становить 204,8 тис. доларів – від 8 855 підписників.

Хто найбільше підтримує

22 лютого IT-видання DOU.ua пожертвувало фонду “Повернись живим” 5 мільйонів гривень, про що повідомив засновник компанії Максим Іщенко.

Компанія Fishka повідомила, що теж зібрала круглу суму – 1,5 млн грн у фонд “Повернись живим” на закупівлю 300 планшетів для Збройних сил.

Засновник ІТ-компанії Awesomic Роман Севастьянов заявив, що компанія перерахувала фонду 1 млн грн.

В Intellias за три дні зібрали майже 600 тисяч гривень, за які благодійний фонд придбає й передасть на фронт квадрокоптери. Близько 400 тисяч грн зібрали самі співробітники, а ще 200 тисяч грн пожертвували засновники компанії.

Серед айтівців також 1 млн грн зібрала компанія Uptech, повідомив її співзасновник Андрій Бас.

Напередодні “Повернись живим” повідомив, що завдяки понад 900 тисяч гривень від компанії N-iX фонд зміг модернізувати цілий зенітний ракетний полк Сухопутних військ.

Майже 620 тисяч грн для армії зібрала компанія Dodo socks, на які фонд придбає шість мобільних комплексів спостереження.

100 тисяч грн фонду передав український бренд одягу Cult Naked, повідомила його засновниця Мері Фуртас.

Допомогти фонду “Повернись живим” можна через його сайт і Patreon.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

21 лютого під обстрілом у районі Зайцевого полягли воїни 95 одшбр Ігор Демидчук та Олександр Стельмах.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Читайте також:

Російські провокації є частиною одного складного сценарію.

Тепер Москва мусить вносити зміни, а це призводить до помилок, – Bellingcat