Палаюче Щастя: відео з обстрілу порубіжного міста на Луганщині

Унаслідок обстрілів 22 лютого з боку російської армії найтяжча ситуація склалася в місті Щастя Луганської області, яке розташоване за кількасот метрів від лінії розмежування – річки Сіверський Донець.

У Щасті під обстріли потрапили житлові будинки, дитсадок та Луганська теплоелектростанція.

Окупанти били не лише з мінометів та ствольної артилерії, а й із ракетних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

На ТЕС, що поруч із містом, загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

За даними управління ДСНС у Луганській області, пожежа почалася через влучання снаряда в трансформатор на території ТЕС, згодом вогонь перекинувся на сусідні трансформатори.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай протягом дня повідомляв, що загасити пожежу наразі неможливо через обстріл, який тривав.

У місті Щастя зникло електро- й теплопостачання. Через відсутність опалення у місті розгорнули пункти обігріву.

За словами Гайдая, ОДА/ВЦА розглядає варіант евакуації Щастя, якщо обстріли триватимуть.

Обстріл вівся з напрямку окупованого населеного пункту Обозне.

“Новинарня” підготувала відеосюжет зі Щастя (на основі матеріалів від фонду “Повернись живим”).

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