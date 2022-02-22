Ситуація на фронті: на Донеччині загинув військовослужбовець, по Щастю гатили з “Градів”

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Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок, 22 лютого, на Донеччині загинув український військовослужбовець, ще шестеро отримали поранення та бойові травмування.

Про це у вечірньому зведенні повідомив пресцентр командування Об’єднаних сил.

“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро — бойові травмування. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – зазначається в повідомленні.

Як уточнив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, військовослужбовець загинув поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району Донецької області. Він служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха (в/ч А-0536).

Геращенко також назвав прізвище загиблого, яке “Новинарня” з етичних міркувань не публікуватиме до того, як про загибель воїна офіційно сповістять його рідних.

За даними пресцентру ОС, упродовж поточної доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 72 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Населений пункт Щастя російсько-окупаційні війська обстріляли з напрямку окупованого населеного пункту Обозне з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, використавши 25 снарядів. Пошкоджено Луганську ТЕС.

У населеному пункті Золоте пошкоджено насосну станцію НОД 2, в наслідок чого без питної води залишилися понад три тисячі мирних жителів населеного пункту Попасна.

Повністю зруйновано житловий будинок у Водяному. Пошкоджено господарчу будівлю та майно агропідприємства “Агродім-2” у населеному пункті Верхньоторецьке. Відсутнє електропостачання у населених пунктах Новоселівка 2, Верхньоторецьке та Новогнатівка.

Із населеного пункту Врубівка евакуйовано 42 сім’ї, з них 30 дітей шкільного віку та 15 дітей дошкільного віку.

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Нагадаємо, вночі, після визнання Путіним “незалежності” угруповань “ДНР/ЛНР”, на територію ОРДЛО до лінії розмежування зайшли регулярні війська Російської Федерації.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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