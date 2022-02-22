Під час обстрілу Мар’їнки окупанти поранили місцевого мешканця

Під час обстрілу Мар’їнки Донецької області російські окупанти поранили 50-річного місцевого мешканця.
Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.
“50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар’їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні”, – повідомив він.
За словами Кириленка, стан пораненого медики оцінюють як задовільний.
“Вкотре наголошую на неприпустимості агресивних дій проти цивільного населення та закликаю Російську Федерацію припинити насильство”, – додав очільник Донецької ОДА.
Як писала “Новинарня“, станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані 47 порушень, 30 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових поранені.
Читайте також:
Гаубиці, танки і БТРи: в ОРДЛО зафіксували ще 134 одиниці військової техніки РФ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!