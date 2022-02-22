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Під час обстрілу Мар’їнки окупанти поранили місцевого мешканця

22/02/2022 21:24

Під час обстрілу Мар’їнки Донецької області російські окупанти поранили 50-річного місцевого мешканця.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

“50-річний чоловік поранений під час обстрілу російськими окупаційними військами міста Мар’їнка. З осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки він госпіталізований до лікарні”, – повідомив він.

За словами Кириленка, стан пораненого медики оцінюють як задовільний.

“Вкотре наголошую на неприпустимості агресивних дій проти цивільного населення та закликаю Російську Федерацію припинити насильство”, – додав очільник Донецької ОДА.

Як писала “Новинарня“,  станом на 17:00 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані 47 порушень, 30 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових поранені.

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