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На фронті – 47 обстрілів, окупанти поранили двох українських військових

22/02/2022 18:30

Станом на 17:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень. Із них 30 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил у вівторок, 22 лютого.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.
  • ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.
  • МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.
  • п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • п’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • двічі ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
    ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.
  • двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • НОВОЗВАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
  • ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
  • ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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