На фронті – 47 обстрілів, окупанти поранили двох українських військових

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"

Станом на 17:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень. Із них 30 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил у вівторок, 22 лютого.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.

МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.

п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

п’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

двічі ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.

ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм. двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм.

“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

“Какая на**й родина? Сделают из нас мясо”: СБУ оприлюднила розмови бойовиків