На фронті – 47 обстрілів, окупанти поранили двох українських військових

Фото: Стас Козлюк/"Новинарня"
Станом на 17:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень. Із них 30 – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил у вівторок, 22 лютого.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- тричі ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.
- ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.
- МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.
- п’ять разів ВОДЯНЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- п’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- двічі ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
ПІВДЕННЕ – з мінометів калібру 82 мм.
- двічі ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- НЬЮ-ЙОРК – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- НОВОСЕЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- ЛОПАСКИНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- НОВОЗВАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
- ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
- ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм.
“Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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