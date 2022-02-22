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Російські окупанти системно обстрілюють газопроводи на лінії зіткнення

22/02/2022 20:29

Російсько-окупаційні війська системно обстрілюють об’єкти газової інфраструктури, які розташовані поблизу лінії розмежування.

Про це у вівторок, 22 лютого, заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає “Укрінформ”.

“Окупанти системно атакують об’єкти газової інфраструктури на лінії зіткнення. Ми робимо все можливе, щоб відремонтувати те, що можна відремонтувати, щоб не було жертв і не було довготривалого припинення газопостачання у ті регіони”, – сказав Вітренко.

Зокрема, атаку на газову інфраструктуру “Укргазвидобування” Вітренко назвав прицільною. При цьому, за його словами, наразі немає можливості розпочати ремонт на пошкодженому об’єкті через продовження обстрілів.

Щодо ситуації в Новолуганську на Донеччині Вітренко зазначив, що аварія на зовнішніх газових мережах локалізована, газопостачання домогосподарств поступово поновлюється.

Крім того, окупанти поцілили у розподільний газопровід “Луганськгазу” у селі Врубівка, внаслідок чого без газопостачання залишилося 96 приватних будинків та 70 квартир.

Зараз на цьому об’єкті тривають відновлювальні роботи.

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