Після офіційного входження “регулярів” на Донбас ОСи нарахували 9 обстрілів. Б’ють і по Маріуполю

На позиції ЗСУ в районі Світлодарської дуги. Фото: Настя Федченко / Новинарня

З початку доби 22 лютого, коли до лінії розмежування на Донбасі вже підійшли регулярні війська РФ, у штабі Об’єднаних сил зафіксували дев’ять обстрілів з боку ворога. Втрат серед військовослужбовців ОС внаслідок дій ворога немає.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 11-ту годину ранку вівторка, 22 лютого.

“…З боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння“, – сказано в повідомленні.

При цьому в районі Маріуполя та Красногорівки окупанти задіяли ствольну артилерію.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

ЩАСТЯ – зі станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. (У ранковому зведенні містилося формулювання “МАРІУПОЛЬ” – “Н” ).

). ГНУТОВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ – з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм.

МАР’ЇНКУ – з артилерії калібру 122 мм.

ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями”, – заявили в штабі.

Нагадаємо, за попередню добу на фронті нарахували 84 обстріли з боку ворога, двоє військових ЗСУ загинули, 18 – поранені і травмовані.

Пізно ввечері, після визнання Путіним “незалежності” угруповань “ДНР/ЛНР”, на територію ОРДЛО до лінії розмежування зайшли регулярні війська Російської Федерації.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказували на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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