У Щасті окупанти влучили в житловий будинок

Фото з ФБ Сергія Гайдая

У місті Щастя Луганської області окупанти влучили у житловий будинок.

Про це голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці у вівторок, 22 лютого.

“Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 – влучання, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні”, – заявив Гайдай.

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