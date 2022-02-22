СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4758773 +24440
Летальні випадки:
104932 +287
Одужали:
3985601 +33238
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19430200 (+39762). Оновлено: 08:15 22.02.2022
Home / Війна / У Щасті окупанти влучили в житловий будинок

У Щасті окупанти влучили в житловий будинок

22/02/2022 10:52

У місті Щастя Луганської області окупанти влучили у житловий будинок.

Про це голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці у вівторок, 22 лютого.

“Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 – влучання, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні”, – заявив Гайдай.

Читайте також:
У Щасті зупинено Луганську ТЕС, ворожі обстріли пошкодили всі лінії електропередач

Унікальних переглядів: 27
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні другу добу поспіль зменшується кількість активних хворих на “ковід”

Коронавірус в Україні – щоденна статистика – 2022 Новинарня via Infogram   За минулу добу, 21 лютого, в Україні зареєстрували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse