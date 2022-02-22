У Щасті окупанти влучили в житловий будинок

У місті Щастя Луганської області окупанти влучили у житловий будинок.
Про це голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці у вівторок, 22 лютого.
“Протягом доби обстріли не втихають. За адресою: Донецька, 20 – влучання, жертв немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні”, – заявив Гайдай.
Читайте також:
У Щасті зупинено Луганську ТЕС, ворожі обстріли пошкодили всі лінії електропередач
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!