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Росія назвала свою умову деескалації напруженості довкола України

10/02/2022 00:31

Російська Федерація назвала умову деескалації напруженості довкола України. Варто “погодитися лише з кількома пунктами”.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в середу, 9 лютого.

“Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти всі раніше надані Києву озброєння за межі української території”, – заявила Захарова.

Також представниця російського МЗС висловила вимогу про те, що НАТО повинно оголосити про відмову від політики “відчинених дверей”.

Київ же “має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України” від 16 липня 1990 року”.

Також Захарова висловила незадоволення через початок великих командно-штабних навчань Збройних сил України, адже під час них  відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW та Javelin, які отримані з Британії та США, а також безпілотників Bayraktar.

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Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський на пресконференції для закордонних ЗМІ закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку” на шкоду Україні. Перед тим він нібито посперечався з президентом США Джо Байденом щодо ступеня загрози масштабного вторгнення ЗС РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати “дуже серйозно” ставляться до нарощування десятків тисяч російських військ на кордоні з Україною. Водночас, за його словами, конфлікт із Росією через Україну “не є неминучим”.

Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

21 січня 2022 року Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.
Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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