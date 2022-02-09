Макрон озвучив у Москві не погоджені з НАТО пропозиції щодо України, – Daily Mail

Фото: AFP

Президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів із лідером Російської Федерації Володимиром Путіним запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає можливість вступу нашої держави до НАТО.

Про це в середу, 9 лютого, інформує британське видання Daily Mail із посиланням на власні джерела.

Зазначається, під час переговорів французький президент зробив Путіну пропозиції, які не були санкціоновані партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію.

Однією з них було закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає можливість вступу Києва до НАТО.

Високопоставлений чиновник заявив Daily Mail, що президент Макрон “ні з ким не консультувався” щодо своєї мирної пропозиції.

“Він робить свою справу, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Але це цікаво”, – заявив співрозмовник.

Пропозиція щодо нейтралітету України не підтримується ні НАТО, ні українським урядом.

Читайте також:

“Олланда за президента на Банковій не вважають?”: експосол про слова Зеленського “24 роки у нас не було лідера Франції”