“Олланда за президента на Банковій не вважають?”: експосол про слова Зеленського “24 роки у нас не було лідера Франції”

Валерій Чалий

громадський діяч, дипломат, посол України у США 2015-2019 рр.

Що це було?

Володимир Зеленський, цитата з брифінгу: “24 роки у нас не було лідера Франції. Це для нас велика честь…”

Тобто президента Французької Республіки Франсуа Олланда (обіймав найвищу посаду з травня 2012-го по травень 2017 року) на Банковій за лідера Франції тих років не вважають?

Щоб українці разом із офісом президента не виглядати дивакуватими перед французами, маю нагадати, що президент Французької Республіки Франсуа Олланд перебував з візитом у Києві 5 лютого 2015 року.

До речі, цими ж днями з візитами Україну відвідали канцлерка Німеччини Ангела Меркель і державний секретар США Джон Керрі.

Я точно не помиляюся, бо брав участь у підготовці цих візитів. І при пам’яті. Ви там все-таки якось ретельніше готуйтеся, а то вже не смішно.

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