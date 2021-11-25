“Вагнергейт 2.0”: розвідникам України, які готували спецоперацію, анулювали закордонні паспорти

Звільнений розвідник Юрій Семенюк. Фото: Схеми / Радіо Свобода

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Українська влада анулювала закордонні паспорти розвідників, які готували спецоперацію із затримання “вагнерівців”. Причому трапилось це на підставі сфальфікованого листа-доручення на бланку Державної міграційної служби.

Як передає “Новинарня“, про це з посиланням на розслідування програми “Схеми” “Радіо Свобода” заявила редакторка Наталія Седлецька.

За даними ЗМІ, з посад, крім начальника Головного управління розвідки Василя Бурби, звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР Міноборони, які і готували спецоперацію.

“Та на цьому проблеми у колишніх офіцерів не вичерпалися. “Радіо Свобода” знайшло докази, які підтверджують, що органи влади визнали недійсними закордонні паспорти усіх п’ятьох колишніх працівників управління розвідки. Один із них дізнався про це прямо на кордоні, коли йому заборонили виїзд, а його паспорт вилучили та знищили”, – пише Седлецька.

Як можна побачити з оприлюднених документів, ідеться про таких військових: Роман Червинський, Ігор Джера, Юрій Семенюк, Василь Бурба та особа з прихованим іменем.

Є в переліку також “Василь Месхі”. Як встановило “Радіо Свобода”, останній – “це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба”.

Про ануляцію паспортів один із них дізнався 1 травня 2021 року. На той момент уже звільнений співробітник ГУР МОУ, безпосередній учасник спецоперації із затримання “вагнерівців” Юрій Семенюк в аеропорту “Бориспіль” проходив паспортний контроль, щоб летіти на відпочинок до Єгипту. Однак у перетині кордону йому відмовили.

“Мені запропонували почекати пару хвилин для того, щоб з’ясувати певні обставини, – розповідає він. – Я навіть надав свій внутрішній паспорт, щоб перевірили – може, помилка якась є. Я на той час не розумів, що відбувається. Це все вийшло не пару хвилин, а приблизно десь півтори години. Через півтори години до мене підійшли співробітники, офіцери Державної прикордонної служби і надали мені два документи. Перший документ – про заборону в перетині державного кордону, і другий – про вилучення мого паспорта”, – розповів Семенюк журналістам.

Як пояснили розвідникові прикордонники, інформація про визнання його паспорта недійсним містилась у їхній внутрішній базі.

“Радіо Свобода” встановило, що підставою для вилучення паспорта та заборони виїзду за кордон став лист на бланку Міграційної служби. Саме цей лист Держприкордонслужба взяла на озброєння під час своїх дій, зокрема “завертаючи” одного з розвідників на кордоні та знищуючи його паспорт.

Журналісти розшукали цей лист – отримали його від двох не пов’язаних між собою джерел у ДПСУ.

“Направляємо інформацію щодо осіб, та наявних у них недійсних документів державного зразка, з метою їх вилучення в місцях перетину кордону для їх подальшого направлення та знищення за місцем видачі”, – йдеться в листі ДМСУ.

У листі йдеться про те, що паспорти Семенюка, Червинського, Дзери, Бурби (Месхі) та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я, нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

Враховуючи, що одним листом названі недійсними паспорти усіх ключових розвідників, причетних до спецоперації, у зриві якої вони звинувачують Банкову – чи могло це рішення бути політично вмотивованим, запитують розслідувачі?

Про причини та законні підстави для анулювання документів колишніх розвідників журналісти запитали Державну міграційну службу, на підставі листа якої діяли прикордонники в “Борисполі”. “І тут почалось найцікавіше”.

У відповіді на журналістський запит у ДМСУ відповіли, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби. Ба більше – у ДМСУ немає інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників ГУР МОУ були оформлені з порушенням законодавства.

№”Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон (…) у Державній міграційній службі не створювався, (…) не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби”, – йдеться у відповіді ДМС.

Щоб зрозуміти, де правда, журналісти поцікавились: а яка взагалі офіційна процедура надсилання такої кореспонденції між двома органами? І чи була вона цього разу насправді застосована?

У “шапці” листа вказано, що він адресований Головному Центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №55 від 17 січня 2018 року, спеціальна кореспонденція має доставлятися фельд’єгерською службою.

Послуги фельд’єгерського зв’язку в Україні надає Державна служба спеціального зв’язку. Тому журналісти направили запит і туди, аби перевірити, чи доставляли кур’єри установи лист з ДМСУ до прикордонників.

Але там у відповіді на запит зазначили, що лист із відповідними реквізитами у період з 19 по 25 лютого з Міграційної до Прикордонної служби не надсилався: ні фельд’єгерським, ні спецзв’язком.

Отже, Міграційна служба стверджує, що ніколи не спрямовувала доручень прикордонникам вилучити паспорти п’ятьох розвідників. Держспецзв’язок підтверджує, що цей лист не проходив через їхню службу. Як та звідки він тоді з’явився у прикордонників? Чи існують інші законні способи доставки такої кореспонденції?

У відповідь на запит журналістів у Державній прикордонній службі наполягають, що такий лист дійсно надійшов до служби 25 лютого. І також офіційно підтверджують, що на його підставі внесли паспорт розвідника Юрія Семенюка у базу недійсних, таким чином виконуючи нібито офіційне доручення Державної міграційної служби.

Хоча копію цього доручення вони відмовились надати на запит журналістів, але з відповіді випливає, що дата підпису листа, реквізити та зміст збігаються із інформацією, яку журналісти отримали зі своїх джерел.

“Радіо Свобода” попросило прикордонників прояснити, яким саме каналом зв’язку лист до них надійшов. У відповіді вони зазначили лише, що лист надійшов поштовим зв’язком.

Але ані хто саме приніс цей лист, ані номер запису в реєстрі, ані будь-які інші деталі щодо поштового сервісу у прикордонників журналістам “Радіо Свобода” не надали. Кажуть, що не змогли це перевірити, а конверт, в якому нібито доставили лист, не зберегли.

На цьому етапі розслідування журналісти почали підозрювати, що лист могли підробити.

Про ймовірність підробки журналісти запитали у першого заступника голови Державної прикордонної служби Володимира Нікіфоренка. Саме він підписував відповідь на запит адвокатки Юрія Семенюка, запевняючи, що його паспорт вилучили законно.

“Підроблених листів як таких… зараз я вам не скажу, щоб ми виявляли підроблені листи”, – сказав Нікіфоренко.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко відправив по коментар до речника, а речник Андрій Демченко пояснив: “Це не заборонено, щоб такі документи заходили, в тому числі, і поштовим зв’язком”.

На запитання: “Тобто можна таким чином підробити лист, і прикордонна служба виконає це доручення? Вона не перевірить достовірність цієї інформації?” –- Демченко відказав: “Ще раз зазначаю: якщо хтось чинить такі дії, то він буде нести відповідальність, згідно з чинним законодавством. Оскільки на момент заходження документа, він мав всі належні реквізити і застережень у наших співробітників, що він може мати якісь ознаки підробки, не було”.

Письмово ж прикордонники стверджують, що за результатами перевірки вони таки видалили записи про недійсність паспортів Семенюка та інших розвідників із міжвідомчої системи “Аркан”.

І хоча в базі паспорт Юрія Семенюка вже вважається дійсним, скористатися ним він не зможе. З ДМС його паспорт йому повернули порізаним.

У коментарі “Радіо Свобода” Семенюк каже, що

вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску з боку влади на розвідників, які проводили спецоперацію по “вагнерівцях”.

“На той час дуже активно Юрій Бутусов публікував свої статті з приводу спецоперації. В той же час журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував розслідування. І було багато публікацій з цього приводу. І можливо хтось вважав, що ми, чи я особисто, чи цих п’ять чоловік будемо шукати можливість зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю”, – припустив Юрій Семенюк.

Про тиск з боку влади говорив і колишній голова ГУР МОУ Василь Бурба в ефірі програми “Свобода слова”: “Вони показують тим же розвідникам, що з вами може бути, коли ви будете воювати проти Росії. Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав Збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які зухвало діють”.

На думку розвідників, тиск пов’язаний з їхніми свідченнями про роль офісу президента у зриві спецоперації.

“Я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що це вказівка президента. На мою суб’єктивну точку зору, операцію не можна було переносити. Тому що саме перенесення – це один із варіантів, чому в нас відбувся провал. Можу сказати, що це є провал завдяки людям, які знаходяться у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають та передають інформацію ворогові”, – заявив Бурба.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що закиди про провину Банкової у зриві спецоперації є бездоказовими.

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Єрмак дав вказівку перенести затримання “вагнерівців” від імені Зеленського, – ексглава ГУР

Як писала “Новинарня”, 29 липня 2020 року білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня.

Слідчий комітет Білорусі підозрював затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Затримані мали російські паспорти. Дехто з них – вихідці з України, з Донецької і Луганської областей – є також українськими громадянами.

Україна просила Білорусь екстрадувати 28 затриманих під Мінськом бойовиків. У Києві їм було оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації та у війні на Донбасі.

Проте 14 серпня Білорусь видала 32 бойовиків ПВК “Вагнер” Росії, проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію. Через це Київ відкликав із Мінська посла.

17 серпня агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про те, що виманювання в Білорусь бойовиків групи ПВК “Вагнер” було спланованою тривалою операцією української розвідки, а її проведення зірвав очільник офісу президента Андрій Єрмак.

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані джерел у силових органах, відповідно до яких президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки МОУ Василя Бурбу, бо той вимагав розслідувати причетність керівництва ОП до провалу великої операції СБУ із затримання групи “вагнерівців”.

За даними, які отримала також “Новинарня“, українські спецслужби вербували “вагнерівців” нібито на роботу з охорони вишок у Венесуелі, з цього приводу відбувалися телефонні співбесіди, і частина найманців визнавали, що брали участь у війні на Донбасі, були причетні до збиття українських літаків улітку 2014 року тощо. Розмови були записані.

За інформацією Бутусова, Зеленський, Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко фактично зірвали цю операцію, щоб не псувати відносини з Росією напередодні початку “всеохопного перемир’я” в зоні ООС. Один із них “злив” інформацію з цього приводу за кордон. Таким чином Україна не змогла наповнити “обмінний фонд” російськими бойовиками, які воювали на Донбасі, щоб провести вигідний обмін полоненими.

Влада спростовувала таку версію і сам факт операції. Новий голова ГУР Буданов назвав “фейком” версію про причетність СБУ до затримання “вагнерівців”. Публічно заперечив це і ексглава ГУР Бурба. За словами Буданова, ідеться натомість про “спецоперацію російських спецслужб”.

Згодом, у травні 2021-го, президент Зеленський говорив, що це була не українська операція, а “ідея інших країн”.

4 вересня 2020 року Володимир Ар’єв на інші нардепи від “ЄС” у Верховній Раді оприлюднили нові документи на докази проведення спецоперації СБУ із затримання “вагнерівців” та виступили з вимогою створити слідчу комісію з цього приводу.

9 вересня 2020 року Шевченківський райсуд Києва зобов’язав Службу безпеки України розслідувати справу про ймовірну державну зраду керівник офісу президента України Андрія Єрмака щодо звільнення “вагнерівців”.

13 вересня 2020 року петиція з вимогою створити в Раді ТСК щодо “справи вагнерівців” набрала необхідні 25 тис. голосів. Однак влада її ігнорувала.

14 вересня 2020 року до ДБР на допит у цій справі викликали колишнього керівника офісу президента Андрія Богдана, який заявляв, що операція із затримання “вагнерівців” була зірвана через дзвінок з ОП. Богдан сказав, що справа має судову перспективу.

19 травня 2021 року, монобільшість у Раді створила ТСК “проти всього поганого”, яка включає зокрема й “вагнерівську” спецоперацію. До складу комісії не увійшли представники опозиції.

Наприкінці липня 2021 року Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК “Вагнера”.

На початку вересня 2021 року на CNN вийшла статті із визнанням, що операція з “вагнерівцями” відбувалася з відома і підтримки США.

10 вересня 2021 року голова ТСК Мар’яна Безугла на брифінгу озвучила позицію слідчої комісії ВР щодо “вагнергейту”, яка повторює позиції Банкової. Проводити засідання і допитувати свідків комісія почала вже після цього.

Як повідомив журналіст Бутусов, ексначальник ГУР Бурба на засіданні ТСК дав свідчення щодо зриву операції. Безугла ж і надалі озвучувала від імені комісії потрібні офісу президента месиджі.

17 листопада міжнародна спільнота Bellingcat опублікувала давно анонсоване розслідування щодо “вагнергейту”. В ньому було фактично підтверджено попередню українську версію.

Як виявилося, операція ГУР та СБУ мала назву “проєкт “Авеню”. Українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії “Вагнер” 25 липня 2020 року. Це мало статися після приземлення літака з “вагнерівцями”, яких найняли на охорону вишок “Роснефти” від імені вигаданої ПВК, в Україні під вигаданим приводом.

Однак за кілька днів до того, як літак мав вилетіти з Мінська в Стамбул, президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Угода мала набрати чинності 27 липня і, за даними розслідувачів, через це офіс президента відклав операцію.

Bellingcat посилається на трьох колишніх співробітників спецслужб, включно з Василем Бурбою. За словами останнього, голова ОП Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

В ОП на це заявили, що голова офісу президента Андрій Єрмак не керує українською розвідкою.

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила внутрішні документи розвідки, які свідчать про ймовірну причетність вищого керівництва України до зриву спецоперації проти “вагнерівців”.

Після цього ДБР заявило, що розслідує оприлюднення документів як розголошення держтаємниці.

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