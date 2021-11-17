Офіс президента зреагував на розслідування Bellingcat про “вагнерівців”

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Голова офісу президента Андрій Єрмак не відповідав і не відповідає за плани української розвідки.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи для агентства “Інтерфакс” опубліковане текстове розслідування Bellingcat, що стосується спецоперації із затримання групи найманців-“вагнерівців”, підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі.

“У той період часу дійсно було дуже багато уваги до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі. Це найважливіша домовленість, яка реально призвела до найдовшої тиші на фронті за всі роки війни. Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість. І, звісно, він регулярно наголошував на важливості коректного ставлення до переговорного процесу. Але за що він точно не відповідав і не відповідає – то це за будь-які плани розвідки”, – заявив Подоляк.

Він також додав, що плани тієї чи іншої розвідувальної служби не обговорюються у відкритому форматі та не вимагають специфічних політичних наказів “згори”.

“Тим більше дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який досвідчений керівник розвідки”, – сказав радник керівника офісу президента.

Крім того, коментуючи розслідування Bellingcat, Подоляк зазначив, що майже вся інформація у розслідуванні базується на інтерв’ю з кількома відставниками із розвідки та спецслужб, зокрема з колишнім начальником Головного управління розвідки міністерства оборони України Василем Бурбою.

Він також звернув увагу на те, що за кожним суттєвим пунктом у тексті розслідувачі Bellingcat роблять застереження – “цю (ту чи іншу обставину – Н.) не вдалося незалежно верифікувати”.

“Тобто наголошується, що це лише слова цілком конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу – це відповідальність лише самих цих людей”, – наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що Bellingcat “не робить жодних висновків про те, що хтось щось “злив” (спецоперацію – Н.), як це суспільству розповідали протягом півтора року”.

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