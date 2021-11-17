СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3263417 +18668
Летальні випадки:
78754 +769
Одужали:
2684584 +20211
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15348780 (+56132). Оновлено: 08:14 16.11.2021
Home / Україна / Офіс президента зреагував на розслідування Bellingcat про “вагнерівців”

Офіс президента зреагував на розслідування Bellingcat про “вагнерівців”

17/11/2021 21:21

Голова офісу президента Андрій Єрмак не відповідав і не відповідає за плани української розвідки.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи для агентства “Інтерфакс” опубліковане текстове розслідування Bellingcat, що стосується спецоперації із затримання групи найманців-“вагнерівців”, підозрюваних в участі у бойових діях на Донбасі.

“У той період часу дійсно було дуже багато уваги до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі. Це найважливіша домовленість, яка реально призвела до найдовшої тиші на фронті за всі роки війни. Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість. І, звісно, він регулярно наголошував на важливості коректного ставлення до переговорного процесу. Але за що він точно не відповідав і не відповідає – то це за будь-які плани розвідки”, – заявив Подоляк.

Він також додав, що плани тієї чи іншої розвідувальної служби не обговорюються у відкритому форматі та не вимагають специфічних політичних наказів “згори”.

“Тим більше дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці. Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який досвідчений керівник розвідки”, – сказав радник керівника офісу президента.

Крім того, коментуючи розслідування Bellingcat, Подоляк зазначив, що майже вся інформація у розслідуванні базується на інтерв’ю з кількома відставниками із розвідки та спецслужб, зокрема з колишнім начальником Головного управління розвідки міністерства оборони України Василем Бурбою.
Він також звернув увагу на те, що за кожним суттєвим пунктом у тексті розслідувачі Bellingcat роблять застереження – “цю (ту чи іншу обставину – Н.) не вдалося незалежно верифікувати”.

“Тобто наголошується, що це лише слова цілком конкретних людей. Не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу – це відповідальність лише самих цих людей”, – наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що Bellingcat “не робить жодних висновків про те, що хтось щось “злив” (спецоперацію – Н.), як це суспільству розповідали протягом півтора року”.

Читайте також:
Єрмак проти “проєкту Авеню”: Bellingcat опублікував розслідування щодо “Вагнергейту”

Унікальних переглядів: 489
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Офіс президента зреагував на розслідування Bellingcat про “вагнерівців”

Голова офісу президента Андрій Єрмак не відповідав і не відповідає за плани української розвідки. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи для агентства “Інтерфакс” опубліковане текстове...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse