Bellingcat заанонсував публікацію розслідування “Вагнергейт” на початок наступного тижня

Міжнародна група OSINT-розслідувачів Bellingcat пообіцяла на початку наступного тижня опублікувати розслідування щодо “Вагнергейту”.

Про це йдеться в дописі на сторінці Bellingcat у твіттері в суботу, 13 листопада.

“На початку наступного тижня буде опубліковано нашу довгоочікувану доповідь “Вагнергейт”, у якій подано деталі того, що передувало арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначено в наступному дописі, розслідування Bellingcat “Wagnergate” складається з більш як 11 тисяч слів та базується на інтерв’ю з особами, причетними до операції, величезній кількості документальних доказів (включаючи аудіо, відео та фотографії) й перевірці заяв з відкритих джерел. Отримані висновки можна буде порівняти із заявами президента України та його команди.

The investigation, which is released early next week, is the result of intensive efforts by our investigation team led by @christogrozev, and is the most in depth look yet at the failed intelligence operation that led to the arrest of 33 mercenaries in Belarus in 2020.

