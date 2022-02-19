Частина “вагнерівців” уже на Донбасі або перейшли кордон, – Bellingcat

Імовірні учасники ПВК Вагнера. Ілюстративне фото

Російські найманці з приватних військових компаній (так звані “вагнерівці”) вже перебувають на окупованій РФ території Донецької та Луганської областей для участі в бойових діях проти України.

Як інформує “Новинарня“, про це повідомив виконавчий директор міжнародної спільноти розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв у суботу, 19 лютого, в ефірі каналу “Україна 24”.

Грозєв зазначив, що під час розслідування “вагнергейту” вони “встановили контакт” із деякими найманцями з ПВК та відстежують їхнє місце розташування.

У зв’язку з цим Христо Грозєв розповів, що, за спостереженнями OSINT-розслідувачів, на Донбасі вже перебуває частина людей із колишньої ПВК “Вагнера”.

Водночас аналітик зазначив, що ця нова компанія тепер уже “так не називається” (тобто не “Вагнера”) і підпорядковується більш напряму ФСБ Росії, а не через ГРУ, як раніше.

“Частина цих людей уже в “ДНР”, а можливо, вже перейшли кордон”, – сказав розслідувач.

“Але оскільки цього разу російська держава не планує ховати свою участь, якщо почнеться війна, то їхня (“вагнерівців”) участь буде не така важлива, як п’ять-шість років тому”, – додав Грозєв.

Варто підкреслити, що свої заяви в ефірі українського телеканалу Христо Грозєв зробив ще до того, як ОТУ “Схід” СВ ЗСУ поширило попередження, що підрозділи “вагнерівців” прибули в Донецьк для проведення серії терактів проти мирного населення з метою звинуватити в них Україну.

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії. Станом на 17:00 19 лютого зафіксовано вже 70 обстрілів.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Також 19 лютого джерела повідомили, що росЗМІ готують провокацію зі збитим “Байрактаром” з Азербайджану.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

Бойовики ПВК “Вагера” брали активну участь у бойових діях проти України 2014 року.

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Російські провокації є частиною одного складного сценарію. Тепер Москва мусить вносити зміни, а це призводить до помилок, – Bellingcat