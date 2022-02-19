Підрозділи “вагнерівців” прибули в Донецьк підривати житлові будинки, – розвідка

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За даними розвідки, в окупований Донецьк прибули так звані “вагнерівці”, завданням яких є проведення серії терактів проти мирного населення з метою звинуватити в них Україну.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

“У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій.

Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи “вагнерівців”, які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації”, – зазначається в повідомленні.

В ОТУ “Схід” укотре наголошують, що військовослужбовці військових частин, які входять до складу відповідальності оперативно-тактичного угруповання, “не планували та не планують жодних наступальних дій або інших дій на тимчасово-окупованій території”.

“Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів”, – підкреслили в ОТУ “Схід”.

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Контекст

17 лютого по всій лінії розмежування на Донбасі почалися масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширили записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух. Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

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