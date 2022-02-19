Окупанти “ДНР” обстріляли власні позиції з важкого озброєння, щоб звинуватити ЗСУ – ОТУ “Схід”

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях у районі населеного пункту Пікузи на тимчасово окупованій території Донеччини (Маріупольський район), щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомляє пресслужба ОТУ “Схід” на своїй сторінці у фейсбуці.

“Російські окупанти знову почали використовувати старі методи здійснення провокацій. Сьогодні, з метою звинувачення українських військ у використанні важкого озброєння та створення картинки для російських пропагандистських ЗМІ, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи”, – зазначається в повідомленні.

Як повідомляють в ОТУ “Схід”, близько 4:00 суботи розпочався обстріл позицій ЗСУ в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко.

“За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви в районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових”, – підкреслили в оперативно-тактичному угрупованні.

“Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців”, – наголошується в повідомленні.

“Противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”, – додали у пресслужбі.

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Контекст

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух. Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

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