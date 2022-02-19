РосЗМІ готують провокацію зі збитим “Байрактаром” з Азербайджану, – джерела

Збитий БПЛА ТВ2 "Байрактар" під час війни в Нагоірному Карабаху 2020 року. Фото: росЗМІ

Російська пропаганда готує черговий фейк на тлі ескалації на Донбасі, цього разу це постановка зі стороннім ударним безпілотником “Байрактар”.

Про це в суботу, 19 лютого, пише український телеграм-канал “Бросок мангуста”.

“В «ДНР» із території Росії привезли збитий під час вірмено-азербайджанського конфлікту турецький БПЛА «Байрактар». Найближчим часом в інформаційному полі республік з’явиться інформація про «провокацію ЗСУ з використанням «Байрактара». Усі відео та фото матеріали вже відзняли – чекають відмашки на публікацію”, – ідеться в повідомленні.

“Чергове інсценування для створення приводу для війни вже готується. Те, що речники Держдепу називали терміном «a false-flag operation». Тим журналістам, які не хочуть купитися на «обманку», раджу перевірити серійні номери на деталях”, – прокоментував український фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого. Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, з них більшість – із важкої артилерії. Станом на 17:00 19 лютого зафіксовано вже 70 обстрілів.

У пресцентрі командування ООС заявили, що “противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Водночас західні розвідки неодноразово попереджали, що в ці дні Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати наступ на територію України.

Натомість російські та сепаратистські ЗМІ заявляють про ескалацію з боку ЗСУ та про намір військ України наступати на ОРДЛО, публікують “карту-план” з цього приводу.

18 лютого пропагандистські медіа РФ поширила записаний раніше фейк про нібито бій з “українською ДРГ” під Горлівкою, спробу диверсії польськомовних військових на хімічний концерн “Стирол” тощо.

Ватажки “ДНР” і “ЛНР” оголосили евакуацію місцевого населення з ОРДЛО в Ростовську область РФ – нібито перед загрозою наступу ЗСУ. Президент Путін розпорядився виплачувати по 10 тис. грн кожному біженцеві.

Увечері 18 лютого в центрі Донецька пролунав дивний – імовірно, інсценований вибух.

Також ГУР МОУ заявило, що російські спецслужби замінували низку об’єктів у Донецьку.

19 лютого Росія поширила ще один фейк – нібито про обстріл з України території Ростовської області РФ.

Журналісти й розслідувачі дослідили метадані файлів і виявили, що як відео зі зверненням ватажків “ДНР/ЛНР” про евакуацію, так і відео “бою з ДРГ під Горлівкою” записані значно раніше, ніж трапилися заявлені події: про евакуацію – за два дні, про “ДРГ” – щонайменше за 10 днів.

За назвою папки в комп’ютері визначили імовірну назву операції вторгнення – “Бросок мангуста”.

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