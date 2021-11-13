Після застосування Україною “байрактарів” бойовики уникають служби на передовій, – Машовець

Після застосування Україною на фронті ударного безпілотника “Байрактар” серед бойовиків окупаційних сил зростає рівень деморалізації.

Про це заявив заступник керівника офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець в інтерв’ю виданню Military Times, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами Машовця, БпАК “Bayraktar TB2” “показали свою ефективність не тільки для розвідки” – 26 жовтня один із комплексів був використаний проти російської батареї.

“Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА”, – ідеться в пресрелізі.

“Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому”, – підсумував Роман Машовець.

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