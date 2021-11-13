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Після застосування Україною “байрактарів” бойовики уникають служби на передовій, – Машовець

13/11/2021 16:13

Після застосування Україною на фронті ударного безпілотника “Байрактар” серед бойовиків окупаційних сил зростає рівень деморалізації.

Про це заявив заступник керівника офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець в інтерв’ю виданню Military Times, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами Машовця, БпАК “Bayraktar TB2” “показали свою ефективність не тільки для розвідки” – 26 жовтня один із комплексів був використаний проти російської батареї.

“Як і очікувалося, така операція отримала геополітичний резонанс. Крім того, українська розвідка повідомила, що серед російських окупантів, і в першу чергу серед тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, зростає деморалізація через розуміння спроможностей українських БпЛА”, – ідеться в пресрелізі.

Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Я вважаю, що це найкраще свідчить про нашу готовність захищати землі України, адже правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, ми справедливо захищаємо свої кордони і готові це робити в майбутньому”, – підсумував Роман Машовець.

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Як інформувала “Новинарня“, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування Збройними силами України розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар” виробництва Туреччини. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Тоді двоє військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув.
Після цього комбриг 93 омбр Дмитро Брижинський дав запит на застосування по позиції бойовиків “Байрактара”.
З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, ударний БПЛА було застосовано.
Безпілотний літальний апарат справді не перетинав лінії зіткнення (як і передбачено “Мінськом”), на чому наголосили в ООС. Але з відстані в кілька кілометрів керованою бомбою він знищив гармату російсько-окупаційних військ, її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Згодом журналіст Юрій Бутусов із посиланням на очевидця уточнив, що пусків керованих бомб під час атаки 26 жовтня було два, і ЗСУ знищили також другу гаубицю Д-30. Дрон завдав удару легкою ракетою МАМ-С вагою 6,5 кг з кумулятивною бойовою частиною.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 та їх застосування “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.
В МЗС Німеччини заявили, що “дуже стурбовані” збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням про те, що ЗСУ застосували дрон типу “Байрактар”. Також “стурбованість” висловили в МЗС Франції.
Натомість посольство США не засудило застосування ЗСУ “байрактарів” на Донбасі.

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