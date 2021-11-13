Путін не розуміє, що не виконала РФ за Мінськими угодами, але нібито хоче зустрічі в нормандському форматі

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Росія не може зрозуміти, які пункти мінських угод щодо Донбасу вона не виконує, та перекладає відповідальність на Україну.

Як передає “Новинарня“, заяви з цього приводу зробив президент країни-агресора Володимир Путін в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” державного каналу “Росія 1”, про що пише ТАСС 13 листопада.

За його словами, Росію “намагаються спонукати до виконання мінських угод”.

“Але коли ми ставимо питання нашим партнерам, у тому числі за “нормандським форматом”, а що конкретно не виконує Росія за мінськими угодами і що <…> Росія за мінськими угодами мала б зробити, – відповіді немає. Вони прямо так і [кажуть]: “Ми не можемо сформулювати”. Я не жартую, саме такий діалог”, – розповів Путін.

Він стверджує, нібито “ніхто не може сформулювати”, що конкретно “не виконують Луганська та Донецька народні республіки щодо мінських угод”. “Проте від нас вимагають публічного виконання”, – констатував Путін.

При цьому він укотре заявив, що не вважає Росію стороною конфлікту на Донбасі, і нібито українська влада “перша почала”, прийнявши рішення використати збройні сили на сході країни.

Як відомо, перші пункти мінських домовленостей передбачають виведення військ РФ.

Володимир Путін також вважає, що інших механізмів врегулювання на Донбасі, окрім зустрічі “нормандської четвірки”, як і раніше, немає, пише ТАСС.

“Я вважаю, що інших механізмів у нас немає, і <…> хоч би як важко було сьогодні, хоч би як складно було розв’язувати цю проблему, але цим механізмом потрібно скористатися”, – сказав Путін на запитання, чи є сенс збирати саміт у “нормандському форматі”.

Путін наголосив, що механізм зустрічі в “нормандському форматі” потрібно використати “хоча б для того, щоб наблизитися до розв’язання проблем” на сході України.

Але тут же глава Кремля знову збрехав, заявивши, що не чув “наполегливих пропозицій щодо цього” з боку партнерів. “Хоча ми це обговорюємо”, – додав він.

Нагадаємо, 8 листопада глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відхилив пропозицію Франції і Німеччини про зустріч міністрів у “нормандському форматі” нібито через те, що пропозиції Росії залишились без відповіді, та через насичений графік.

Після цього Франція заявила, що наполягає на проведенні “нормандської” зустрічі глав МЗС.

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