Подальша доля нормандського формату – під великим питанням, – речник Зеленського

Подальша робота “нормандського формату” за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у програмі “Взгляд с Банковой” телеканалу “Дом”, відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення екологічних проблем на Донбасі у рамках “нормандського формату”, передає “Укрінформ“.

“У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам нормандський формат, його продовження – під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію”, – сказав прессекретар.

“Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у нормандському форматі”, – додав Никифоров.

Як відомо, зустрічі у нормандському форматі з питань Донбасу не проводились щонайменше рік. Востаннє лідери “нормандської четвірки” збиралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися очно в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

В Україні зазначали, що нинішній нормандський формат є неефективним, та виступали за включення до переговорного процесу США.

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