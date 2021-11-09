Франція наполягає на проведенні “нормандської” зустрічі глав МЗС

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Міністерство закордонних справ Франції наполягає на якнайскорішому проведенні зустрічі у “нормандському форматі” на рівні глав МЗС.

Про це інформує пресслужба відомства у вівторок, 9 листопада.

“Наша мета полягає у якнайшвидшій організації міністерської зустрічі у нормандському форматі, щоб подолати розбіжності та надати нового політичного імпульсу переговорам”, – йдеться в повідомленні.

У МЗС Франції при цьому нагадали, що міністр закордонних справ РФ відмовився від пропозиції Франції та Німеччини взяти участь у міністерській зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров 8 листопада заявив, що Російська Федерація відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському форматі” (Україна, Росія, Німеччина, Франція), яку запропонував провести 11 листопада в Парижі глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров раніше заявляв, що подальша робота нормандського формату за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням.

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